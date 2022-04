Segunda edição do “Parque das Artes” da Prefeitura é em homenagem ao Dia das Mães

Novidade é exposição de carros antigos; nova edição será nos dias 07 e 08 de maio

A segunda edição do “Parque das Artes”, espaço dedicado a manifestações artístico-culturais, que será realizado nos dias 07 e 08 de maio no Parque da Cultura, vem em clima de comemoração em homenagem ao Dia das Mães e também com novidade, uma exposição de carros antigos. O evento é uma parceria entre Secretaria da Cultura e Turismo, associação dos feirantes, empresários do setor culinário e grupo de artesãos locais.

No sábado (07/05) e domingo (08/05), data que celebra o Dia das Mães, a partir das 16h, o público poderá conferir do lado externo, a exposição de carros antigos e os trailers dos food trucks, já no espaço interno do Cento de Cultura e Turismo, terá os locais destinados às exposições artesanais; os dois ambientes oferecerão uma ampla e diversificada opção na área da culinária, artesanato e atrações musicais, além de brinquedos infláveis para as crianças.

No primeiro dia, a partir das 17h, a atração musical será com o cantor Guilherme Almeida e convidados, se apresentando no espaço das feiras artesanais e, às 19h, será a vez da música rolar na praça de alimentação com o artista Fábio Henrique. No domingo, Dia das Mães, haverá três apresentações iniciando às 17h na Feira de Artesanato com a cantora Thalia Munhoz, num espetáculo de voz e violão; os outros dois espetáculos ocorrerão no Food Parque onde, às 19h, o público irá prestigiar a tradicional e famosa Banda Zequinha de Abreu e, logo após às 20h, será a vez da atração ‘Emerson Show’.

Além das atrações do evento, a Biblioteca Municipal “Castro Alves” e o Museu “Edward Coruripe Costa” também permanecerão abertos à população até às 20h.

A secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva, comemora o sucesso do lançamento do evento e comenta sobre a expectativa dessa nova edição. “Votuporanga é igual coração de mãe, sempre cabe mais um e foi assim com o lançamento do ‘Parque das Artes’ no mês passado, tivemos uma receptividade muito satisfatória e carinhosa, pois, a população abraçou a nossa ideia e participou em peso, conferindo de perto todos os nossos espaços. Devido a esse sucesso, nossa expectativa só pode ser ainda maior com a segunda edição, principalmente por ser realizada no final de semana que comemoramos o Dia das Mães e a novidade da exposição de carros antigos”.