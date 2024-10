Fotos foram feitas na madrugada desta terça-feira (1º). Renato Poltronieri explicou que, com a dispersão da fumaça provenientes das queimadas foi possível observar e capturar a imagem

Renato ainda explica que a visibilidade do cometa melhora no fim da madrugada (amanhecer do sol) e começo da noite (pôr do sol). O cometa é inclusive comparado ao Hale-Bopp, que passou pela Terra em 1997 e foi um dos mais brilhantes da segunda metade do século XX – por isso o apelido “Cometa do Século”.