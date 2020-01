Vila Carvalho terá torre de transmissão de sinal para celular

Na manhã desta sexta-feira (24), o presidente da Câmara Municipal de Votuporanga – Mehde Meidão Slaiman Kanso recebeu em seu gabinete a visita de representantes de uma empresa que fará a instalação de uma torre de transmissão de sinal para celular.

O trabalho para que a Vila Carvalho e áreas próximas tenha sinal de celular vem sendo feito há anos, pelo vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso.



Nesta sexta-feira, Meidão se reuniu com os representantes da empresa, Alexandre Oliveira e Maurício Bruniera, que apresentaram o projeto que será protocolado na Prefeitura de Votuporanga.



O projeto consiste no pedido de liberação de alvará para a construção da torre de transmissão em uma área já alocada para ser instalada. A torre será erguida em uma área na Vila Carvalho, às margens da rodovia Péricles Bellini. A empresa de telefonia móvel 4G deverá ser a Vivo ou a Claro e atenderá não apenas os moradores da Vila Carvalho, mas um raio de abrangência de três quilômetros em torno da torre de transmissão do sinal 4G.

Com a aprovação da Prefeitura na liberação do alvará de construção, a empresa inicia os serviços de imediato e os moradores da Vila Carvalho, que há décadas reclamam da falta de sinal de celular, terá o serviço de telefonia móvel. “Uma grande conquista para os moradores da Vila Carvalho, propriedades rurais, próximos ao Frango Rico e do Aeroporto que, muito em breve, terão os serviços de telefonia móvel”, ressaltou Meidão.