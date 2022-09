Votugospel 2022 será nesta terça-feira, na Concha Acústica

Evento será às 20h e terá shows de Renata Marin e Théo Rubia para comemorar 10 anos de história

Nesta terça-feira (6/9) a Concha Acústica volta a receber mais uma edição do Votugospel, que neste ano comemora 10 anos de história. O evento começa às 20h e terá como atrações os cantores de música gospel Renata Marin e Théo Rubia.

Além do público de Votuporanga, caravanas de outras cidades também confirmaram presença como Fernandópolis, Jales, Orindiúva, Frutal e Iturama. Para melhor acomodar o público e os comerciantes ambulantes, a partir das 17 horas a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança interditará a Rua Alagoas no trecho entre a São Paulo e Amazonas; e também a Rua São Paulo, entre as Ruas Piauí e Alagoas.

O prefeito Jorge Seba comemorou o retorno do evento após dois anos de interrupção durante a pandemia. “É uma felicidade anunciarmos o retorno deste grande evento, que entrou para o calendário comemorativo da nossa cidade”.

“Como todo sonho, começamos bem pequeno, com os pés no chão, mas o evento cresceu, ganhou forma, corpo e hoje estamos comemorando 10 anos do maior festival de música gospel do interior do Estado”, disse um dos organizadores, Emerson Bortolaia.

Atrações musicais

Renata Marin, atualmente reside em Votuporanga, mas é natural de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Casada com o comandante do Corpo de Bombeiros, Thiago Marin, que também participa da carreira da cantora, tem como característica musical, um estilo voltado para o pop rock lento. Com mais um milhão de seguidores em suas redes sociais, Renata fez 2 anos de tour Brasil e 3 meses de Tour Europa, ministrando em grandes eventos com participações de Fernandinho, Oficina G3, David Quinlan, Damares e Gabriela Rocha.

Théo Rubia nasceu em Rancharia/SP no ano de 1990. Filho e neto de pastor, se apaixonou pela música ainda quando criança quando sua mãe o levava para os ensaios do ministério de louvor. Desde pequeno sempre esteve envolvido com a igreja, já com 9 anos de idade entrou para o ministério de louvor da igreja e buscando aprender tudo que podia sobre música, estudou vários instrumentos.