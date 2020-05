O CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) foi um dos órgãos a fazer reunião virtual. O encontro aconteceu na última semana e teve participação de todos os membros. A reunião foi conduzida pelo atual presidente do CMAS, Adriano Borges.

O secretário de Assistência Social, Thiago Augusto Francisco, explicou que a pasta forneceu toda logística de orientação, através da Secretaria Executiva dos Conselhos, sobre a instalação do aplicativo. “Além disso, foram gravados vídeos de todos os itens da pauta, adiantando os assuntos a serem tratados”.

Na opinião do Secretário, que também participou da reunião online, a experiência foi positiva e será sugerida para outros Conselhos que integram a pasta, como por exemplo, o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e CMI (Conselho Municipal do Idoso).

A conselheira Lucivaine Saraiva parabenizou a iniciativa. “Achei muito importante essa ação. Receber antes, por vídeo, os assuntos a serem tratados nos ajudou muito, pois economizou tempo”.

Plano Diretor

O processo de Revisão do Plano Diretor Participativo que está em andamento no Município também vem utilizando a mesma plataforma online para as reuniões com o Grupo de Trabalho. “Entendemos as necessidades de distanciamento que o momento nos exige, mas não podemos paralisar os trabalhos da Municipalidade. O avanço da tecnologia nos favorece e precisamos fazer uso das ferramentas que temos a disposição”, disse o Secretário de Planejamento, Jorge Seba, responsável pelo processo de Revisão do Plano Diretor Participativo.