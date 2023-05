Santa Casa de Votuporanga participa de Fórum sobre autismo

Profissionais do Hospital estiveram em uma capacitação realizada em São José do Rio Preto



A Santa Casa de Votuporanga investe em capacitações dos profissionais, como forma de aperfeiçoar ainda mais o atendimento para seus pacientes. Recentemente, profissionais do Hospital participaram do I Fórum Multidisciplinar de Transtorno do Espectro Autista (TEA), realizado na Famerp, em São José do Rio Preto.



Representaram a Instituição: Mariani Rosa (enfermeira da Qualidade); Patrícia Puiti Peniza (supervisora de Enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva – UTI adulto) e Vanessa Ribeiro (supervisora do Centro Cirúrgico). O objetivo foi melhorar ainda mais o atendimento a pacientes com autismo na Santa Casa, com a implantação de novos fluxos. “Queremos assistir de forma diferenciada essas pessoas, reconhecendo suas limitações e acolhendo com humanização”, destacou Mariani.



O Fórum discutiu temas relacionados ao Transtorno do Espectro Autista como as suas diferentes formas de apresentação; avaliação diagnóstica e conduta; terapia ocupacional, nutrição, entre outros.