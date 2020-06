Alexandre Machado de Freitas representa as entidades envolvidas no projeto de cunho social. Ele explicou que atualmente a campanha é coordenada por 20 instituições participantes e possui uma comissão diretora.

O objetivo é arrecadar alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza para serem doados a famílias em situação de vulnerabilidade social, agravada pela pandemia da Covid-19.

As arrecadações são feitas através de doações recebidas por voluntários da campanha, que ficam nos supermercados Porecatu, Santa Cruz e Muffato.

“Os voluntários cumprem uma escala de horários, utilizam máscaras, luvas e álcool em gel 70% para a sua proteção e das pessoas que recebem os alimentos”, explicou Alexandre.

Os alimentos são recolhidos diariamente pelas instituições e levados até a Secretaria de Assistência Social (entrada pelos fundos da rua Tocantins). Também é possível fazer doações pessoalmente na secretaria.

Os voluntários, devidamente equipados com luvas e máscaras, separam os alimentos e fazem a higienização com álcool. Em dia agendado, as entidades fazem a retirada dos itens arrecadados para o repasse.

O Secretário de Assistência Social, Thiago Augusto Francisco, explicou que o Poder Público tem feito sua parte para amenizar os impactos sociais no município durante este período de crise causado pela pandemia mundial do Coronavírus. Além disso, a pasta tem oferecido todo suporte para a realização da campanha.

“Cedemos duas salas para acomodar as doações, além de proporcionar aos voluntários máscaras, luvas, álcool em gel e produtos para limpeza. O que depender de nós estamos aqui para ajudar nossas entidades, que realizam um grande trabalho em prol da população”, destacou.

A campanha precisa de voluntários. Os interessados podem entrar em contato pelo email contatouniaosolidariavotu@ gmail.com.