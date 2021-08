PERDA: Falece a professora Siomara Cappelletti

Faleceu neste sábado (7), às 10h40, na Casa de Saúde Unimed em Votuporanga, aos 70 anos, a Sra. Siomara Cappelletti.

Ela, que era filha do saudoso casal Sebastão Cappelletti e Ilza, deixa os filhos: Rodrigo e Giovana. Professora de Educação Física aposentada, natural de São Paulo, teve como seu último endereço a Rua Paschoalino Pedrazolli, 42,69 – Jardim Bom Clima, nesta cidade. Seu corpo foi velado no Cemitério Rosa Mística, mesmo local em que foi sepultado no sábado, às 17h.

Diário de Votuporanga: