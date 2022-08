“Ele fez de tudo para salvar minha irmã e a filha deles. Uma tragédia”. A promotora de eventos Karen Pacheco conversou com o g1 na tarde desta segunda-feira (22) sobre a explosão em um apartamento de Americana (SP) que resultou na morte da irmã Tássia Caroline Pacheco Leão, no sábado, e ainda deixou a sobrinha de 6 anos ferida. O incêndio em 12 de agosto, segundo relato da Polícia Militar em boletim de ocorrência, foi após o marido da vítima, Warley de Oliveira Leão, ter se confundido e se aproximado com álcool em vez de água de uma panela sobre fogo. O caso é investigado. Karen ressaltou que o caso foi um acidente e o cunhado, de 35 anos, se feriu ao salvar a menina e tentar ajudar a esposa, de 36, que estava no sétimo mês de gestação. A vítima perdeu o bebê dia 14. “A gente está sofrendo muito. Minha sobrinha contou que ele carregou ela no colo, e depois a minha irmã pegando fogo. Ele se queimou, abraçou, tentava tirar o fogo […] Ele está lutando pela vida e a gente torce pela recuperação dele”, ressaltou Karen.