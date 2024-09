Focos de incêndio caem 88% no estado de São Paulo

O número de focos de incêndio ativos no estado de São Paulo teve redução de 88% entre sábado (14) e segunda-feira (16), quando foram registrados 31 deles, na comparação com…

O número de focos de incêndio ativos no estado de São Paulo teve redução de 88% entre sábado (14) e segunda-feira (16), quando foram registrados 31 deles, na comparação com o período de 7 a 9, fim de semana anterior, com 262 focos. O levantamento é realizado pelo Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do estado de SP (CGE) com base em dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Nesta segunda-feira (16), São Paulo não registrou nenhum foco novo de incêndio, segundo o satélite de referência.

A redução ocorre após as quedas nas temperaturas e a ação integrada para combate às queimadas realizada pelo Governo de São Paulo.

No último sábado (14), o estado registrou a maior operação aérea de sua história, com emprego de 20 aeronaves atuando em 17 municípios que possuíam pontos com incêndio. A atuação massiva no sábado reduziu os municípios com queimadas e, no domingo (15), o balanço do Gabinete de Crise apontava para 10 cidades com focos de incêndio e 16 aeronaves em operação.

Na segunda-feira (16), a chuva atingiu boa parte dos municípios das regiões oeste, sul, centro e faixa leste do estado. Ao longo do dia, o combate aéreo continuou, com emprego de 11 aeronaves em todo o estado, sendo três delas somente em Bananal, onde o fogo atingia a crista das montanhas da Serra da Bocaína. No final do dia, já eram apenas três as cidades com focos de incêndio e os satélites não mostravam nenhum novo foco no estado.

Nesta terça-feira (17), três municípios permanecem com focos de incêndio ativos, Itirapuã e Rifaina, na região de Franca, e Bananal, na região da Serra da Bocaína. Nas duas cidades, a Defesa Civil mantém equipes atuando e uso de aeronaves. Em Bananal, a chuva tem se espelhado pela cidade e contribuído nos trabalhos. Por lá, os trabalhos seguem com dois helicópteros. Na região de Franca, são três aviões.

Chuva não afasta totalmente o risco

Embora com a chuva, a Defesa Civil recomenda que a população siga com atenção aos cuidados para evitar novas queimadas. Entre as recomendações está não jogar bituca de cigarro às margens das rodovias, nem queimar lixo e tampouco limpar o terreno utilizando fogo. A soltura de balões, além de proibida, configura crime ambiental. Quem flagrar tais situações pode denunciar ligando para a Polícia Militar 190 ou Disque Denúncia 181.

A Defesa Civil manterá as equipes de prontidão monitorando as áreas que foram atingidas, principalmente de olho na região norte do estado, onde a chuva não tem chegado. Já as aeronaves empregadas no combate serão utilizadas para monitorar os locais que possam ter algum tipo de reignição dos focos de incêndio.