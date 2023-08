GU-GU-DA-DA! 13ª Semana do Bebê da Prefeitura de Votuporanga será realizada de 28 de agosto a 1º de setembro

Ação fortalece políticas públicas voltadas aos cuidados com as crianças; edição conta com a participação das secretarias municipais de Assistência Social, Educação e Saúde

Incentivando sempre o fortalecimento às políticas públicas voltadas aos cuidados com as crianças, a Prefeitura de Votuporanga promoverá a 13ª Semana do Bebê entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro. A ação é uma estratégia de mobilização social que integra o Programa “São Paulo pela Primeiríssima Infância” e desenvolve atividades nas áreas da assistência social, educação e saúde, visando cuidados e prevenção desde a gestação até os seis anos de idade da criança, assegurando o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento infantil.

A edição conta com a participação das secretarias municipais de Assistência Social, da Educação e da Saúde, além do Fundo Social de Solidariedade e parcerias da Unifev, Santa Casa, Ambulatório Médico de Especialidades (AME), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Fundação Abrinq, Governo do Estado de São Paulo e suporte técnico da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.

A programação é pensada e desenvolvida especialmente para as crianças e seus familiares e, durante cinco dias, com o intuito de divulgar e dar visibilidade ao tema da primeira infância, a semana comemorativa abordará a importância dessa fase através de inúmeras atividades como oficinas lúdicas, palestras, brincadeiras e rodas de conversa que serão realizadas em escolas municipais, unidades de saúde, órgãos da assistência social e Apae para sensibilizar e conscientizar a comunidade sobre a relevância da atenção à Primeira Infância.

Confira a programação completa no site: https://www.votuporanga.sp.gov.br/13–semana-do-bebe