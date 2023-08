Votuporanga sedia Conferência Regional sobre Segurança Alimentar

Etapa regional do evento contou com a participação de representantes de 96 municípios

Após realizar a etapa municipal da Conferência sobre Segurança Alimentar no dia 25 de julho, Votuporanga sediou, nesta semana, a etapa regional do evento, que contou com a participação de representantes de 96 municípios.

Participaram da abertura da Conferência, o prefeito Jorge Seba; a secretária executiva do Consea – Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, Camila Michelin; Evandro Barbosa, que representou a coordenação da CRSSANS – Comissão Regional de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável de Rio Preto; o promotor de justiça, Carlos Romani; e, por meio de vídeo, o procurador geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, Mário Sarrubo. O evento foi realizado no Lar Beneficente Celina.

Com o tema “Erradicar a fome e garantir direitos com Comida de Verdade, Democracia e Equidade”, o encontro discutiu propostas em três eixos para serem levadas à etapa estadual da 6ª Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional de São Paulo: Determinantes Estruturais e Macrodesafios para a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional; Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) e Políticas Públicas Garantidoras do Direito Humano à Alimentação Adequada; Democracia e Participação Social.

A etapa regional da Conferência foi organizada pelo Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável e Coordenadoria de Segurança Alimentar, vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.