VOTUPORANGA SEGUE FAZENDO A DIFERENÇA NAS CAUSAS SOCIAIS

Votuporanga demonstra sua solidariedade com a arrecadação de mais de 1 tonelada de alimentos pelos colaboradores do grupo Facchini em apoio ao Fundo Social de Solidariedade. A campanha “Não Deixe a Fome Chegar na Frente!” contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Votuporanga, Rose Seba, e do presidente da Câmara, vereador Daniel David, na entrega dos alimentos. 🍽️🍛

Rose Seba, encantada em conhecer as colaboradoras da fábrica que desempenham funções-chave na produção, expressou sua gratidão a todos os colaboradores do Facchini e aos diretores pela parceria nessa ação tão importante. Ela ressaltou: “Quero expressar minha gratidão a todos os colaboradores do Facchini pelo apoio e parceria nessa ação tão importante.” 🙌

O vereador Daniel David destacou que todos os alimentos arrecadados serão repassados para entidades assistenciais e famílias carentes da cidade. Ele enfatizou: “Todos os alimentos serão repassados para entidades assistenciais e famílias carentes de nossa cidade!”👏

Com essa ação, Votuporanga se destaca como uma cidade solidária, e empenhados nas causas sociais, onde a generosidade e o apoio mútuo são valores enraizados na comunidade. A campanha “Não Deixe a Fome Chegar na Frente!” serve como um lembrete de que, juntos, podemos fazer a diferença e transformar vidas por meio da solidariedade.