Show gospel com Renata Marin e banda internacional Oasis Ministry será nesta sexta

Evento gratuito será na Concha Acústica, a partir das 20h30; show integra o calendário de aniversário de Votuporanga

Chegou o grande dia! Nesta sexta-feira (25/8), a Concha Acústica será palco de um evento inédito no Brasil: a apresentação musical gospel da turnê internacional com a Banda Oasis Ministry e a cantora Renata Marin. O show integra as comemorações dos 86 anos do município, e será promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, com o apoio da Câmara Municipal e do Conselho de Pastores Evangélicos (Copaev).

Durante a apresentação, que será totalmente gratuita, a partir das 20h30, o público poderá conferir vários sucessos dos artistas, como por exemplo, a canção ‘Yahweh se Manifestará’ da banda dominicana que foi regravada pela cantora e já atingiu, na internet, a marca aproximada de 1,5 milhão de visualizações em cinco semanas. O show, que também celebrará o Dia do Evangélico, comemorado no último dia 9 de agosto, servirá de cenário para gravação do DVD de Renata e contará com a participação do pianista americano, Felipe Ferraz.

A banda da República Dominicana estreia no Brasil em apenas duas apresentações, uma no Rio de Janeiro e outra aqui em Votuporanga, que contará com a participação de caravanas vindas de vários estados como Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e também de São Paulo.

Os artistas

A cantora gaúcha Renata Marin, nasceu no dia 09 de julho de 1989 em Bento Gonçalves (RS) e, desde criança, tem paixão pela música e pelos palcos e começou a cantar em eventos cristãos e dedicando-se a aulas de canto. Gravou seu primeiro trabalho, o álbum intitulado ‘Transformação’, composto por sete músicas, no qual veio de impacto a muitas vidas que testemunharam um grande toque do Espírito Santo, o que lhe proporcionou uma turnê de dois anos pelo Brasil e três meses pela Europa.

Atualmente conta com mais de dois milhões de seguidores em suas redes sociais, o @renatamarin, e possui um canal no YouTube que leva seu nome e de seu marido, o ‘Thiago e Renata Marin’, no que ensinam a Bíblia, cantam louvores e ajudam milhares de pessoas com suas palavras motivacionais.

A banda gospel Oasis Ministry surgiu em 2017 na República Dominicana, mais precisamente na cidade de Higüey la Altagracia, onde todos os seus integrantes viviam. Em outubro do mesmo ano, lançaram o seu primeiro single, que logo fez sucesso entre o público cristão do país. O objetivo, através das canções, é ser exemplo e abençoar a vida das pessoas.