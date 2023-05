Secretaria de Trânsito atende em novo endereço a partir de segunda-feira

Novo endereço fica na Rua Santa Catarina, nº 3747, bairro Patrimônio Velho, onde funcionava a antiga sede da Secretaria Municipal da Educação

A partir de segunda-feira (29/5), a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura de Votuporanga atenderá em novo endereço: Rua Santa Catarina, nº 3747, bairro Patrimônio Velho. O prédio é o mesmo que abrigou, por muitos anos, a sede da Secretaria Municipal da Educação. A Secretaria de Trânsito atendia, até então, na Rua Minas Gerais, próximo ao quartel da Polícia Militar.

O horário de atendimento ao público permanece o mesmo, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Atribuições da Secretaria

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança tem por finalidade o planejamento, gestão, desenvolvimento, execução de políticas, planos, programas e projetos nas áreas de trânsito, transportes e segurança, além da fiscalização de trânsito e transportes urbanos de competência do Município de Votuporanga, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito, bem como, na área da segurança, coordenar, chefiar a segurança das praças, prédios públicos e vias do Município, planejar e projetar a implantação e manutenção de monitoramento eletrônico de tráfego e segurança, que possam nortear ações integradas, na prevenção e combate à violência e insegurança urbana de acordo com os princípios, diretrizes e dispositivos legais e regulamentares.