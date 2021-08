14ª Conferência Regional da Advocacia, promovida pela OAB SP, chega à região de Jales

Evento ocorre de modo virtual e conta com a participação de advogadas e advogados de 14 subseções

A secional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB SP) promove, na próxima sexta-feira (27), a 14ª Conferência Regional da Advocacia na cidade de Jales. Advogadas e advogados interessados podem participar do evento de forma virtual, por meio de inscrições na plataforma Sympla [https://bit.ly/2Wq7vHF].

Participam do encontro as 14 subseções que compõem a região: Jales, São José do Rio Preto, Fernandópolis, Votuporanga, Mirassol, Santa Fé do Sul, Monte Aprazível, Paulo de Faria, Nhandeara, Cardoso, Estrela d’Oeste, Tanabi, José Bonifácio e Palmeira d’Oeste.

A programação prevê uma série de seminários abordando temas como Ética e Disciplina, Direitos e Prerrogativas, Assistência Judiciária, Mulher Advogada, Jovem Advocacia, entre outros, com o objetivo de proporcionar a troca de ideias, experiências e o diálogo sobre temas de interesse dos profissionais do Direito, além de apresentar as ações realizadas pelo Sistema OAB SP/Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (Caasp) durante os anos de 2020 e 2021.

O evento conta com o apoio institucional da OABPrev-SP, da Escola Superior de Advocacia (ESA) da secional, além de patrocínios da Escola Brasileira de Direito (Ebradi) e Gocil.