Candidatos realizam provas do concurso público da Prefeitura neste domingo

Cerca de 900 pessoas efetuaram inscrição; provas serão aplicadas na Cidade Universitária da Unifev em dois horários, às 9h e às 14h

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da empresa Publiconsult, realiza, neste domingo (26/9), a aplicação das provas dos concursos públicos 01/2020, 02/2020 e 03/2020. Cerca de 900 pessoas efetuaram inscrição e devem comparecer no local de prova com cerca de uma hora de antecedência, fazendo uso obrigatório de máscara.

As provas serão aplicadas na Cidade Universitária da Unifev em dois horários, às 9h e às 14h, a depender do cargo pretendido. A convocação nominal de todos os candidatos foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do dia 13 de setembro e pode ser conferida no site da Prefeitura.

Um protocolo de ações em relação à Covid-19 foi adotado para a realização das provas, tendo em vista a preservação da saúde dos candidatos, colaboradores e fiscais, em razão da pandemia. Entre as medidas a serem tomadas estão: aferição da temperatura de cada candidato; reforço das ações de higiene em corrimãos, maçanetas de portas e nas áreas de circulação de público; reforço das ações de higiene nos banheiros, cada vez que forem utilizados; disponibilização de álcool em gel em 70% para fiscais e colaboradores, nas salas de prova, banheiros, áreas de circulação e de uso comum.

Os candidatos deverão levar seu próprio frasco de álcool gel para medidas pessoais de desinfecção e também sua própria água para consumo, já que os bebedouros não estarão acessíveis. Também não será permitido o porte e consumo de alimentos no interior do prédio de realização das provas.

Cargos e vagas abertas

No total dos três concursos, estão previstas 19 vagas. Onze pelo Concurso Público nº 001/2020: Agente Fiscal Tributário I (1), Analista do Executivo XVI – Segurança do Trabalho (1), Especialista em Saúde I – Fisioterapia (2), Especialista em Saúde I – Medicina Veterinária (2), Especialista em Saúde VII – Farmácia e Bioquímica (1), Especialista em Saúde XIV – Clínica Médica Geral (2), Especialista em Saúde XXX – Clínica Médica PSF (1) e Técnico em Saúde III – Apoio Farmacêutico (1).

Já no edital nº 002/2020, estão previstas sete vagas para os seguintes cargos: Agente Operacional VI – Alvenaria e Construção (3), Agente Operacional V – Manutenção Hidráulica (2) e Agente Operacional V – Serviços Funerários (2).

O Concurso Público nº 003/2020 prevê uma vaga para o cargo de Agente de Combate às Endemias.

Os candidatos inscritos devem acompanhar os editais no site da Prefeitura de Votuporanga (votuporanga.sp.gov.br) e/ou da empresa organizadora do concurso (www.publiconsult.com.br).