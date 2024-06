Sem chuva, Votuporanga deve registrar mínimas de 8°C na segunda-feira

Julho começa com temperaturas amenas na região Noroeste, segundo as agências meteorológicas. Baixa umidade relativa do ar preocupa.

O início de julho promete temperaturas consideradas baixas na região Noroeste paulista, especialmente em Votuporanga, conforme informações do Climatempo. No entanto, sem possibilidade de chuva.

Na cidade das Brisas Suaves, os termômetros devem cair no fim de semana, com mínimas de 16°C na noite de domingo (30.jun), para segunda-feira (1° jul), enquanto as máximas não devem ultrapassar os 28°C. Na segunda, há previsão de mínimas de 8°C, em dia de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado.

Segundo o Climatempo, os termômetros voltam a subir gradualmente e na quarta-feira (4) devem oscilar entre 19°C e 31°C.

Vale destacar que o inverno teve início na semana passada, e por isso, as temperaturas tendem a ficar mais baixas. A estação vai durar até o dia 22 de setembro, às 9h44, quando o inverno se despede para dar lugar à primavera.

Ainda segundo a Climatempo, para este inverno, a formação e gradual intensificação de um novo episódio do fenômeno La Niña terá influência no padrão de temperatura e de precipitação no decorrer da estação neste ano.

Segundo o Diário de Votuporanga, os primeiros efeitos serão mais evidentes no que se refere à umidade baixa. O tempo seco persistente também favorecerá prováveis ondas de calor entre agosto e outubro. Até lá, o frio pouco intenso deve prevalecer em grande parte do Brasil.

Baixa umidade relativa do ar

Como já é conhecida à baixa umidade relativa do ar, condição normal para o inverno, traz uma série de transtornos, tais como:

complicações alérgicas e respiratórias devido ao ressecamento de mucosas, sangramento pelo nariz, ressecamento da pele, irritação dos olhos, eletricidade estática nas pessoas e em equipamentos eletrônicos, aumento do potencial de incêndios em pastagens e florestas, dentre outros.

Isso porque, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o nível ideal para o organismo humano fica em torno de 40% e 70%. No entanto, em Votuporanga a população seguirá enfrentando uma oscila entre 19% e 80%, segundo dados do Climatempo.

Para enfrentar a condição é indicado que as pessoas se mantenham hidratadas, evitem exposição ao sol e práticas esportivas durante a tarde, utilizem vaporizadores de ambiente ou toalha umedecida, apliquem soro fisiológico nos olhos e narinas.

Outro fator importante e que vale ser ressaltado é que, não se deve atear fogo em vegetação.