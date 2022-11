TEMPO: Votuporanga tem temperatura amena no fim de semana

Segundo Climatempo, termômetros devem registrar aumento de temperatura a partir de segunda-feira (7), oscilando entre 15ºC e 30ºC; não chove.

A onda de frio que atinge Votuporanga/SP nos últimos dias começa a partir no domingo (6.nov), quando a temperatura deve oscilar entre 14ºC e 29ºC. Para este sábado (5), os termômetros devem registrar temperaturas próximas das que foram enfrentadas nesta sexta-feira, com mínima de 12ºC e máxima de 28ºC.

De acordo com meteorologistas, essa frente fria, atípica para o período, foi causada por um fenômeno, chamado de Oscilação Antártica que abriu um corredor polar vindo do continente em direção a América do Sul; fazendo com que as temperaturas caíssem e o clima ficasse mais parecido com o de junho e julho do que o da fase final da primavera.

Os meteorologistas explicam que a Oscilação Antártica – também chamada de Modo Anular Sul – é uma das principais variáveis climáticas do Hemisfério Sul, tanto para chuva quanto para temperaturas.

Segundo o Climatempo, para segunda-feira (7), os termômetros devem oscilar entre 15ºC e 30ºC; não chove.

Já para a terça-feira, a temperatura deve variar entre 16ºC e 30ºC; o dia deve ser de sol, com o aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Para a quarta (9), o Climatempo aponta temperaturas entre 17ºC e 32ºC; em dia de sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Na quinta-feira, os termômetros devem variar entre 21ºC e 35ºC; e apesar do alerta para quedas bruscas de temperaturas, o dia deve ser de sol, com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

