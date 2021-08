Secretária de Assistência Social de Fernandópolis será indicada por Fausto Pinato

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A nova secretária de Assistência Social do Município de Fernandópolis será indicada pelo deputado federal Fausto Pinato (PP) que já fez o convite a uma mulher que atua na área. Pinato só estaria aguardando o “sim” da pessoa convidada para que o prefeito André Pessuto (DEM) anuncie oficialmente a substituta de Verônica Martins que deixou a pasta esta semana.

Pessuto confirmou ao RN que vem mantendo compromisso de campanha com os partidos políticos que formaram o grupo responsável pela reeleição. Nomes para ocuparem as secretarias seriam indicados pelos partidos políticos, como é o caso da Assistência Social que ficou com o PP de Fausto Pinato.

A decisão oficial deve ficar para a próxima segunda-feira, dia 23.