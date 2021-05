Secretaria da Saúde promove pré-conferências que antecedem a 6ª Conferência Municipal

Encontros serão realizados nas regiões sul e norte de forma híbrida; Conferência será em junho

A 6ª Conferência Municipal de Saúde intitulada “A Saúde em tempos de Pandemia”, uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga e o Conselho Municipal de Saúde, será realizada no dia 15 de junho no auditório do SEST/SENAT, mas antes, de forma híbrida, ocorrerão duas pré-conferências, nos dias 27 e 28 desse mês, nas regiões Sul e Norte, respectivamente. Dia 27 será na escola CEM “Deputado Narciso Pieroni” e, no dia 28, na escola CEM “Prof. Valdir Gonçalves de Lima”, das 9h às 11h.

Os interessados em participar podem escolher por modo remoto ou presencial no momento em que forem realizar a inscrição, que está disponível no site da Prefeitura diretamente no link: http://www.votuporanga.sp.gov.br/novo/pag.php?pag=111. Quem optar pelo modo on-line, a realização será pela plataforma Zoom e, por modo presencial, as vagas são limitadas a oito participantes, sendo que para a pré-conferência da região Sul, restam apenas vagas remotas.

A responsável pelo Departamento Assistencial da Secretaria Municipal da Saúde, Karen Fernanda Silva, destaca que o evento é aberto à população em geral e que é essencial a participação de trabalhadores e prestadores de serviço da área da saúde, além de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). “É muito importante realizar uma conferência desse porte no município, pois por meio dela, vamos ter conhecimento sobre a participação das pessoas e suas colocações enquanto necessidade de saúde”.

Edson Crusca, presidente do Conselho Municipal de Saúde, também convoca as pessoas para discutirem sobre o serviço de saúde na cidade, pois, com a colaboração de cada um é possível democratizar o acesso e o planejamento a todos. “Todo o conteúdo discutido com os usuários é revertido em subsídios na montagem do Plano de Saúde para os próximos quatro anos, que é muito importante para o desenvolvimento e aplicação das verbas federais, estaduais e municipais, por isso peço a participação de todos, principalmente dos usuários das UBS e serviços do SUS de nossa cidade, por meio de sugestões, pois só assim teremos melhorias na prestação de serviços de saúde”.