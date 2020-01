Primeiro caso suspeito de coronavírus é notificado no interior

A Secretaria de Saúde de São José dos Campos, localizada no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, notificou nesta quarta-feira, 29, um caso suspeito de coronavírus detectado no município.

A paciente, uma mulher de 51 anos, procurou atendimento com sintomas da doença em um hospital particular e foi colocada em isolamento. Como o caso foi informado após as 16h, não entrou no balanço diário de casos suspeitos divulgado pelo Ministério da Saúde.

Conforme nota da Vigilância Epidemiológica municipal, a paciente apresentou os primeiros sintomas no dia 26 de janeiro e foi internada com febre, tosse, coriza, cefaleia (dor de cabeça) e fraqueza. Seu estado geral é estável.

A paciente relatou que seu marido esteve em viagem à China, a trabalho, por 30 dias, em dezembro. Ele teria apresentado sintomas de gripe ao retornar para o Brasil. Só depois ela também passou a apresentar sintomas. No momento, o marido encontra-se em Itajubá, em Minas Gerais, onde trabalha, sem apresentar sintomas de gripe.

A nota destaca que, por enquanto, o caso está sendo tratado como suspeito. A paciente está em isolamento e sendo tratada com Tamiflu, que é o medicamento usado no tratamento da gripe Influenza (H1N1). A Vigilância Epidemiológica informou ter enviado aos serviços de saúde da cidade, inclusive hospitais particulares, orientações para o atendimento a pacientes com suspeita de coronavírus.

O caso suspeito é o primeiro no interior – o Estado de São Paulo tem três casos suspeitos na capital. Até agora, nenhum caso da doença foi confirmado no País.

