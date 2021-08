Secretaria da Cultura e Turismo realizará curso gratuito de processamento de carne

Parceria é com Sindicato Rural de Votuporanga, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e Conselho Municipal de Turismo; são 15 vagas disponíveis

A Secretaria da Cultura e Turismo, juntamente com o Sindicato Rural de Votuporanga, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Conselho Municipal de Turismo (Comtur) realizará “Curso de Processamento de Carne”. Com 15 vagas disponíveis mediante inscrição prévia até o dia 22 deste mês, a oficina será gratuita, direcionada a pessoas a partir de 18 anos e será realizada nos dias 23, 24, 25 e 26 de agosto, no Sindicato Rural de Votuporanga, das 8h às 18h, localizado na avenida Nasser Marão, nº 3.887, bairro São Cosme.

O curso, presencial e seguindo todas as regras de biossegurança contra a Covid-19, emitirá certificado desde que tenha participação de frequência durante os quatro dias e será dividido em duas etapas. A primeira irá abordar os requisitos legais para o processamento da carne e seus derivados e, a segunda e última etapa, é sobre o processamento de produtos cárneos embutidos.

Interessados devem realizar inscrição através pelo link https://forms.gle/TqpjkCkFM1HQt5bd9

Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria da Cultura e Turismo, pelo telefone (17) 3405-9670. A Secretaria fica na Av. Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3112, bairro Jardim Alvorada, Parque da Cultura.