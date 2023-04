Alunos do Colégio Unifev realizam plantio de mudas

Crianças dos quintos anos do Ensino Fundamental realizaram atividade durante a última terça-feira (dia 4)

Os alunos dos quintos anos do Ensino Fundamental do Colégio Unifev realizaram, na última terça-feira (dia 4), o plantio de mudas de ipês e oitis na entrada da escola, através do projeto de responsabilidade ambiental.

O trabalho foi desenvolvido para destacar a importância da preservação do meio ambiente, além de promover o reflorestamento. “Neste local que os pequenos estão plantando, haviam árvores que estavam doentes e precisaram ser retiradas para evitar acidentes, então estamos colocando novas mudas para que elas floresçam saudáveis e bonitas”, explicou a coordenadora da Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais, Profa. Esp. Renata Pasini Fuentealba.

Um momento de muita alegria e aprendizado para os alunos, que aproveitaram para tirar dúvidas. “Foi muito legal fazer esse plantio hoje. É muito importante para nós e para todo o planeta que cada vez tenhamos mais árvores”, disse a estudante Isadora Pinheiro.

“Aproveitei para saber da minha professora quais árvores costumam ser plantadas em praças e locais públicos para não prejudicar as pessoas e nem o crescimento das cidades”, disse Thales Santos.