Recapeamento chega à Rua São Paulo neste sábado

Cerca de 20 quarteirões da via serão recapeados no trecho entre as Ruas Itacolomi e Fioravante Davanço.

A Prefeitura de Votuporanga segue com as obras de recapeamento sendo realizadas em diversos locais da cidade ao mesmo tempo. Neste sábado (29.abr), uma das equipes inicia o trabalho na Rua São Paulo, no cruzamento com a Rua Itacolomi. Cerca de 20 quarteirões da via serão recapeados, no trecho até o encontro com a Rua Fioravante Davanço.

A obra segue durante o sábado e domingo e se estende também pelo início da semana, até chegar ao trecho final. Portanto, motoristas e comerciantes devem ficar atentos às interdições pontuais que serão necessárias para execução da obra. “Sabemos que esse tipo de obra é de extrema importância para todos e que durante a execução pode causar alguns transtornos momentâneos, mas, contamos com a compreensão de todos, porque precisaremos deixar os trechos que serão recapeados livres de quaisquer veículos ou obstáculos que possam interferir na execução da obra”, disse o secretário de Obras, Salvador Castrequini Neto.

As obras fazem parte do maior programa de recuperação de ruas de Votuporanga, o Asfalto Novo. “Este é o maior programa de recapeamento asfáltico da história de Votuporanga. Esperamos chegar a mil quarteirões contemplados até o final de 2024”, afirmou o prefeito Jorge Seba.

Outras regiões

O programa Asfalto Novo também segue em outras regiões da cidade. A Rua Aristides Gallo foi contemplada com nova malha viária nesta semana, bem como as ruas dos bairros Cecap II e Chácara das Paineiras.

Na região sul, as Ruas Presidente Dutra, Dantas de Vilar Horta e Torquato Barbieri também já estão com novo asfalto. Neste final de semana, a Rua Fábio Cavallari, que passa pelos bairros Jardim das Palmeiras I e Sonho Meu.