Testemunhas de Jeová retomam atividades de campo Voluntários de Votuporanga e região

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Desde o último dia 1º/9 as Testemunhas de Jeová retornaram ao seu tradicional trabalho: a pregação de casa em casa. A volta dessa atividade é marcada por uma campanha especial — 8 milhões de voluntários do mundo inteiro oferecem um curso bíblico interativo e gratuito, que inclui o livro Seja Feliz para Sempre! e um exemplar da Bíblia, caso a pessoa precise.

O objetivo é ajudar famílias com os conselhos práticos da Bíblia. Não existe compromisso com a religião, nem mesmo com a agenda da pessoa — o curso pode ser cancelado a qualquer momento.

“Fiquei muito animada com essa notícia! Estou ansiosa para contatar os vizinhos de casa em casa pessoalmente. Muitos tiveram grandes perdas, como o emprego ou a morte de entes queridos e estão sem esperança. Eu me sinto privilegiada de levar essa esperança…”, disse Maria José, dedicada a esse serviço há mais de 26 anos, em São Paulo.

Nos períodos mais críticos da pandemia, as Testemunhas de Jeová seguiram os protocolos de distanciamento social, visando a segurança e a saúde da comunidade. Interromperam por dois anos e meio o contato pessoal de porta em porta. Recentemente, voltaram a utilizar o carrinho de publicações (um display móvel que expõe gratuitamente livros e revistas sobre a Bíblia).

A obra voluntária das Testemunhas de Jeová não parou na pandemia. “Durante o isolamento, eu consegui até dedicar mais tempo ao trabalho de ensino, pois telefonava para as pessoas. Várias dessas ligações resultaram em expressões de surpresa e agradecimento! Foi muito bom falar da esperança bíblica para quem precisava de uma palavra de consolo”, comenta Maria José.

A volta das atividades presenciais das Testemunhas de Jeová está sendo gradativa. Para o porta-voz local da organização, Marcos Paulo de Araujo, se percebeu que o momento atual se tornou mais seguro para visitar as residências. “Os voluntários envolvidos já estão sendo orientados a dar o seu melhor para ajudar as pessoas da sua comunidade”, pontua.

Mais informações sobre o curso interativo gratuito podem ser obtidas no site https://www.jw.org/pt/