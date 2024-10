2ª Batalhão de Portões Abertos agita Fernandópolis no dia 26 de outubro

No próximo dia 26 de outubro, das 9h às 12h, o 16º Batalhão da Polícia Militar de Fernandópolis promove a segunda edição do evento “Batalhão de Portões Abertos”.

No próximo dia 26 de outubro, das 9h às 12h, o 16º Batalhão da Polícia Militar de Fernandópolis promove a segunda edição do evento “Batalhão de Portões Abertos”. Com entrada gratuita, o evento oferece diversas atrações para a criançada, incluindo brinquedos infláveis para várias idades e um espaço especial de recreação para crianças com necessidades especiais.

A Polícia Militar estará presente com viaturas e fardamento, permitindo que os pequenos tirem fotos e conheçam de perto o trabalho policial. Além disso, o Exército Brasileiro participará com um caminhão, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Ambiental também marcarão presença.

A programação conta com apresentações musicais, como o show de Serginho Kamyama e Lívia Costa, além da Orquestra de Fernandópolis e da Banda Regimental de Música do Comando de Policiamento do Interior. Para completar, haverá distribuição gratuita de pipoca, algodão doce, picolés e refrigerantes.

Viaturas do Samu também estarão no local, oferecendo uma oportunidade educativa para que as crianças conheçam os profissionais que atuam em situações de emergência. O Proerd, programa de prevenção às drogas, terá a presença de seu mascote, o leãozinho, animando ainda mais o evento.

Para os amantes dos animais, haverá uma tenda de doação de pets, ampliando o envolvimento da comunidade com atividades recreativas, educativas e de conscientização.