Já nos dias 15 e 16, a Cidade Universitária também será palco de diversas atrações culturais abertas à comunidade.

Por mais um ano, a Fundação Educacional de Votuporanga (Fev) oferece de forma gratuita para toda a comunidade suas atividades natalinas. A mantenedora da Unifev e do Colégio Unifev realizará uma série de eventos gratuitos e abertos à comunidade na Cidade Universitária.

No dia 1º de dezembro, na entrada principal da Cidade Universitária a partir das 19 horas, será o ponta pé inicial com o acender das luzes natalinas, que ficarão acesas por todas as noites até o dia 6 de janeiro de 2024.

Já nos dias 15 e 16 de dezembro, a partir das 20h, a programação contará com muita música, dança, espaços instagramáveis, algodão doce, brinquedos infantis, pipoca, estacionamento e passeio na carreta iluminada, tudo de forma gratuita.

Além disso, a Cidade Universitária também contará com uma praça de alimentação com a presença de food trucks, que estarão comercializando diversos tipos de alimentos.

Dentre as principais atrações, o público poderá contemplar a chegada do Papai Noel; apresentações do “Coral Unifev”, composto por colaboradores, alunos e comunidade em geral, e de “Cantata e Dança acrobática” do Colégio Unifev; intervenção de “Os palhaços”, da “Cia. Entre Aspas”; e um lindo espetáculo do Estúdio de Dança Mariana Maricato.

Segundo o presidente da Fev, Douglas Gianoti, o “Natal Unifev – Venha sonhar com a gente” é uma ação com o objetivo de fortalecer o relacionamento da Instituição com a comunidade, promovendo a cultura para a família toda.

“Estamos realmente dedicados em trazer a comunidade para dentro da faculdade e promover momentos de entretenimento de qualidade para crianças e adultos em nossa cidade. É um presente da Unifev para a população de Votuporanga e região na época mais iluminada do ano”, declarou Gianoti.

Para a coordenadora do Núcleo de Cultura e Artes da Unifev, Profa. Ma. Silvia Brandão Cuenca Stipp, “é papel da Instituição promover e apoiar eventos culturais que engrandeçam a nossa cidade e proporcionem alegria e entretenimento de qualidade para a comunidade. Ficamos muito felizes em, por mais um ano, realizar um evento tão lindo e cheio de luz em Votuporanga. Esperamos que todos prestigiem e saiam da Cidade Universitária com o verdadeiro espírito natalino em seus corações”, finalizou.

Ações:

Dia 01/12

Acender das luzes do Natal Unifev 2023 – Venha sonhar com a gente.

Local: Entrada principal da Cidade Universitária, a partir das 19h.

As luzes irão brilhar até o dia 6 de janeiro de 2024, com lindos espaços instagramáveis abertos a toda a população.

Dia 15/12

Chegada do Papai Noel

Apresentações do “Coral Unifev”, composto por colaboradores, alunos e comunidade em geral, e de “Cantata e Dança acrobática” do Colégio Unifev

Intervenção de “Os palhaços”, da “Cia. Entre Aspas”

Local: Entrada principal da Cidade Universitária, a partir das 20h.

Dia 16/12