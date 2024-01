Mais de 300 reeducandos são aprovados no Enem PPL na região

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) celebra a aprovação de 1.566 reeducandos custodiados nas unidades prisionais do Estado de São Paulo pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL).

Na região compreendida pela Croeste (Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste), 320 reeducandos conseguiram aprovação no exame. Um deles, inclusive, alojado no Centro de Ressocialização de Araçatuba, alcançou nota 920 na redação, a segunda maior entre os Privados de Liberdade no Estado, empatado com outros dois detentos, alojados no Centro de Ressocialização de Limeira e Penitenciária de Franca.

A aprovação ocorre a partir dos seguintes critérios: nota final acima de 450 pontos e não zerar na redação. Essas condições são os critérios mínimos adotados pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade Para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para a inscrição na disputa por vagas no Ensino Superior.

As provas do Enem PPL foram realizadas nos dias 12 e 13 de dezembro, nos presídios do Estado de São Paulo. Foram inscritos 21.721 presos, o que significa um aumento de quase 11% se comparado a 2022. O Enem PPL, assim como o Enem comum, possibilita a entrada no ensino superior por meio de iniciativas como o Sisu, no qual é possível disputar vagas em universidades públicas, no Prouni, no qual existe a possibilidade de concorrer a bolsas integrais ou parciais em universidades e faculdades particulares, e também por meio do Fies, que oferece o financiamento dos estudos em instituições de ensino superior.

A avaliação de desempenho tem a mesma dificuldade da aplicada aos estudantes do ensino regular fora dos presídios. O exame foca nos encarcerados que concluíram o ensino médio e é composto por quatro provas, que juntas somam 180 questões, e uma redação em língua portuguesa. A realização é do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e, além de auxiliar para a chegada à universidade, também colabora para análise da educação como um todo.

www.votunews.com.br

LEGENDA: Sistema prisional na região registrou aprovação de 320 reeducandos no ENEM PPL