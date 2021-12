Reparo no sistema de água da região Sudeste de Votuporanga

Moradores dos bairros de Votuporanga não sofreram com a interrupção

As equipes operacionais da Saev Ambiental realizaram um trabalho de reparo no conjunto motobomba do Sistema de Abastecimento de Água da região Sudeste, na última terça-feira (30/11). Graças a interligação dos poços profundos entre os sistemas da Zona Norte, Sul, Sudeste e Centro (no qual encontra-se a ETA – Estação de Tratamento de Água), os moradores da região sudeste não sofreram com a interrupção no fornecimento de água para a execução do reparo.

O reparo do equipamento foi concluído no mesmo dia, e o Sistema Sudeste voltou a produzir água normalmente, contribuindo com a sua parcela de abastecimento no processo de interligação dos poços profundos.

O superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali explica que assim que a Autarquia tomou ciência do problema, as equipes se mobilizaram para que não houvesse o desabastecimento de água em nenhum dos bairros atendidos pela Sistema Sudeste. “No momento em que foi constatado o problema no Sistema Sudeste, o reparo emergencial também foi iniciado. Imediatamente tomamos todas as medidas para que os demais poços profundos suprissem o abastecimento do poço Sudeste durante a período necessário para o conserto, evitando que os moradores daquela região ficassem desabastecidos”.