Moradora do bairro Estação é ganhadora do carro zero quilômetro da campanha “Ação Entre Amigos 2023”

Sorteio foi realizado durante festividades de aniversário de Votuporanga; ação foi realizada em prol das entidades assistenciais parceiras do Fundo Social de Solidariedade

O aguardado 8 de agosto foi marcado por muita emoção, na noite da última terça-feira, em meio às comemorações alusivas ao aniversário de Votuporanga e durante a programação do Festival Literário (FLIV), no palco externo do Parque da Cultura “Profª Adoração Esteves Garcia Hernandez”. O sorteio do carro zero quilômetro da campanha “Ação Entre Amigos 2023” contemplou a votuporanguense Raquel Miguel da Silva, moradora do bairro Estação, que vai pegar a chave do veículo nos próximos dias.

A ação foi realizada pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura em parceria com o empresário Valmir Dornelas, que generosamente doou o veículo pelo segundo ano consecutivo, em prol das entidades assistenciais parceiras da unidade. Os cupons foram adquiridos diretamente com representantes das instituições pelo valor de R$ 10 cada e a estimativa é que ultrapasse os R$ 400 mil da campanha anterior. O Fundo Social está em contato com as entidades para levantar o valor arrecadado, lembrando que a quantia é repassada diretamente para as instituições na mesma proporção do que cada uma conseguiu arrecadar.

Vale ressaltar que o Fundo Social promove ações em prol dos que mais necessitam durante todo o ano. Para mais informações ou contribuições o telefone é o (17) 3405-9742, e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, no Paço Municipal: Rua Pará, 3227.