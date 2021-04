Moradora de Jales ganha R$ 200 mil em sorteio do SaúdeCap

A jalesense Karina Fassa acordou neste domingo, 25 de abril, com a sorte batendo em sua porta. Sozinha, ela ganhou R$ 200 mil reais do prêmio principal do título de capitalização SaúdeCap.

Moradora do bairro Jardim Paulista, ela comprou o certificado na Prime Notebooks. O Saúde Cap é um título de capitalização que atua na modalidade filantropia premiável, além de proporcionar o direito de participação ao subscritor, também contribui para o desenvolvimento e custeio do Hospital do Câncer de Barretos – Fundação Pio XII.

Os sorteios acontecem sempre aos domingos, às 10h da manhã, com transmissão ao vivo pelas TVs Record e SBT.