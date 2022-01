Serão 14 opções gratuitas nos meses de fevereiro e março; inscrições abertas A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com o Governo Estadual, Instituto Poiesis e Oficinas Culturais, iniciará a temporada do Programa “Oficinas Culturais: Formação para o Interior – Edição Fevereiro 2022” a partir do dia 01 de fevereiro abordando inúmeras manifestações artísticas distribuídas em 610 vagas. Ao todo serão realizadas 14 oficinas entre os meses de fevereiro e março, sendo três com prazo de inscrição até o dia 27 deste mês e as demais até as vagas serem preenchidas. Na programação, serão abordados temas como animação, cinema, contação de histórias, literatura, poesia, produção musical, projetos culturais e teatro. Cada oficina possui um link específico de participação. Oficina para Inscrição de Projetos nas Leis de Incentivo à Cultura

Com 50 vagas, coordenada por Eva Laurenti e dividida em Turma A, com realização nos dias 01, 04, 08 e 11, das 14h às 16h e Turma B, nos dias 15, 17, 22 e 24 de fevereiro, das 10h às 12h, poderão participar dessa oficina produtores, artistas e demais interessados a partir de 16 anos. Inscrições até o preenchimento das vagas.

Link para inscrição: https://forms.gle/9iaXXY7E2DryUMSw8 A Contação de Histórias para Bebês – Introdução

Será realizada no dia 02 de fevereiro, das 14h às 17h, por Fernanda Munhão e as 60 vagas disponíveis, que serão analisadas e selecionadas até serem preenchidas, são direcionadas a interessados a partir de 16 anos.

Link para inscrição: https://forms.gle/qceYSR2yXzLxpf1b9 Clube de Leitura – Fragmentos Modernistas na Literatura Brasileira

Mirtes Portella e Rudá K. de Andrade irão ministrar a oficina nos dias 01, 08, 15 e 22 de fevereiro e 08, 15, 22 e 29 de março, das 18h30 às 20h30, aos primeiros inscritos que preencherem as 25 vagas oferecidas. Público-alvo a partir de 16 anos.

Link para inscrição: https://forms.gle/1TdD5hNYLfejKMvr6 Palestra: Lygia Clark: da Arte à Terapia – Estudos dos Objetos Relacionais

No dia 01 de fevereiro, das 18h às 21h, Dani Bargas conduzirá a oficina aos 50 primeiros inscritos.

Link para inscrição: https://forms.gle/cMMkeBJYp7eZATcZ7 Palestra: Um Passeio pela História da Animação

A oficina, que possui 60 vagas e ocorrerá no dia 04 de fevereiro entre 14h e 16h, será coordenada por Sirley Alencar. Vagas disponíveis até o preenchimento pelo público em geral que se interessar.

Link para inscrição: https://forms.gle/q1Zf3Kujams3Wk7q9

Oficina: Introdução ao Jogo

Com 25 vagas, que devem ser preenchidas até o dia 27 deste mês para posterior processo de análise e seleção, a oficina será coordenada por Simone Ordones (Grupo Galpão) nos dias 08 e 10 de fevereiro, das 14h às 16h e poderão participar estudantes de teatro em fase iniciante e pessoas interessadas em conhecer a prática teatral.

Link para inscrição: https://forms.gle/yPYtDigGChf8vJxu7 Introdução ao Cinema Queer

Será realizada no dia 08 de fevereiro, das 18h às 21h, por Fabrício Vilela até o preenchimento das 30 vagas disponíveis.

Link para inscrição: https://forms.gle/63mTV1upkNm3QSFW6 Freud é Muito Black Mirror

Thiago Neres e Fábio Moreira Vargas irão ministrar a oficina no dia 10 de fevereiro, das 18h às 21h, até as 60 vagas serem preenchidas pelo público em geral que tiver interesse.

Link para inscrição: https://forms.gle/JRQ3yyNKPoA8HGhR8 Introdução à Produção Cultural Musical Executiva

No dia 11 de fevereiro, entre 14h e 16h, Cida Gonçalves conduzirá a oficina aos 50 primeiros inscritos. O público-alvo é direcionado a estudantes, produtores e pessoas interessadas no tema, acima de 16 anos.

Link para inscrição: https://forms.gle/p5jWRVMx1KwVkAZc8 Oficina: a Energia da Palavra

Com 30 vagas, que devem ser preenchidas até o dia 27 deste mês para posterior análise e seleção, a oficina será coordenada por Lydia Del Picchia (Grupo Galpão) nos dias 15 e 17 de fevereiro, das 14h às 16h e poderão participar atores, dramaturgos, músicos, estudantes e pesquisadores de teatro.

Link para inscrição: https://forms.gle/X9bbMvvrhBKcAgTo9 Oficina: Poesia Contemporânea

Será ministrada por Caroline Maciel nos dias 16, 18 e 23 de fevereiro, entre 14h e 16h, até o preenchimento das 30 vagas disponíveis pelo público interessado a partir de 16 anos.

Link para inscrição: https://forms.gle/pubUf86Tyxw7XzNH8 Encontros Líricos com o Barbeiro de Sevilha, de Gioachino Rossini

A oficina, que possui 50 vagas e ocorrerá nos dias 16 e 17 de fevereiro das 18h30 às 20h30, será coordenada por Sergio Casoy. Vagas disponíveis até o preenchimento pelo público em geral que se interessar.

Link para inscrição: https://forms.gle/a8Pj32bpvrvVfrJD7 Oficina: Grupo Galpão – Uma História de Teatro

Nos dias 22 e 24 de fevereiro, das 18h às 20h, Eduardo Moreira (Grupo Galpão) conduzirá a oficina aos 60 primeiros inscritos. A oficina é direcionada a atores, estudantes, pesquisadores de teatro e das artes em geral.

Link para inscrição: https://forms.gle/QKWtFaJ11FDKTY486 Oficina: Uma Breve Experiência de Grupo

Com 30 vagas, que devem ser preenchidas até o dia 27 deste mês para serem analisadas, a oficina será coordenada por Julio Maciel (Grupo Galpão) nos dias 08 e 10 de março, das 18h30 às 20h30 e poderão participar atores, estudantes e pesquisadores de teatro.

Link para inscrição: https://forms.gle/YheERD5CFEHuDMWm7