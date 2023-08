FLIV 2023 atrai um público de aproximadamente 80 mil pessoas ao longo de oito dias de programação

Com uma programação envolvendo cerca de 400 atrações e atividades, o FLIV se reafirmou como um dos mais importantes eventos literários do País

A 13ª edição do Festival Literário de Votuporanga (FLIV), que terminou no último domingo (13/8), no Parque da Cultura, atraiu um público de aproximadamente 80 mil pessoas ao longo de oito dias de uma intensa programação com cerca de 400 atividades. Mais da metade desse público é formado por crianças e adolescentes, que, por mais um ano, se apropriaram de forma única das atrações e atividades oferecidas pelo FLIV. Somente o show da banda Os Paralamas do Sucesso, realizado na segunda (7/8), véspera do aniversário da cidade, teve uma plateia de mais de 15 mil pessoas.

“Por mais um ano, Votuporanga ficou no centro das atenções nacionais. O FLIV faz parte da vida de Votuporanga, e esta foi mais uma edição que fez história. Em todos os momentos, percebemos o impacto que a cultura e a arte aqui produzidas geram na vida das pessoas. É um evento voltado para todos. E que venha a edição de 2024”, comenta o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba.

Para a secretária municipal de Cultura e Turismo, Janaina Cristina da Silva, o FLIV mais uma vez cumpriu com a sua missão de fomentar o hábito da leitura entre crianças, jovens e adultos. “Recebemos caravanas escolares de quase 80 cidades da nossa região, que reconhecem no FLIV um evento importante na formação de seus estudantes. É isso que faz do FLIV um dos eventos literários mais importantes de São Paulo e do Brasil”, destaca.

Leitura sustentável

Com o tema “Sustentar mundos, carregar sonhos”, o FLIV 2023 convidou a comunidade de Votuporanga e região a refletir sobre a relação do ser humano com o meio ambiente e revelou como a arte, em especial a literatura, pode sensibilizar pessoas para um mundo mais sustentável em todos os sentidos.

Os bate-papos da programação deste ano trouxeram um recorte que valorizou a cultura dos povos originários, com a presença de vários escritores e artistas de origem indígena, como Lúcia Morais Tucuju, Cristino Wapichana e Thiago Cóstackz. A escritora homenageada da 13ª edição, Rita Carelli, que participou de bate-papo mediado por Reynaldo Damazio no último sábado (12/8), tem uma obra que materializa as suas vivências com povos indígenas do Brasil.

Uma das atrações mais populares do FLIV 2023 foi o espetáculo “A magia do circo”, com o coletivo Circo Show, de São Paulo, cujas apresentações foram de plateia cheia todas as noites. Sob a lona do circo, o festival também promoveu uma série de contações de histórias e apresentações teatrais, proporcionando momentos memoráveis para as crianças.

O Festival Literário de Votuporanga foi realizado pela Prefeitura de Votuporanga e o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. O evento teve patrocínio de Unifev, Porecatu, Pacaembu Construtora, Starb, Cantoia Figueredo, Proença Supermercados, Flash Net Brasil e Metah – Soluções para Educação. Apoio: Amigos da Arte, Poiesis Gestão Cultural, MIS SP, AP Leituras e Câmara Municipal de Votuporanga. Colaboração: SAEV Ambiental, Neoenergia Elektro, Sesc SP, Senac SP, Sênior Editora, Editora De Criança para Criança, Biblion, Tudo Vira Cult SP. Cult SP. Promoção: TV TEM – Afiliada da Rede Globo.

Serviço:

13º Festival Literário de Votuporanga – FLIV

Site oficial: flivotuporanga.com.br