Secretaria da Cultura e Turismo divulga curso de Produção Audiovisual

Estão disponíveis 80 vagas para pessoas a partir de 16 anos; inscrições on-line

A Secretaria da Cultura e Turismo informa que o programa OCA – Núcleo de Audiovisual está com vagas abertas para o curso de Produção Audiovisual. A capacitação é totalmente gratuita e as inscrições estão disponíveis por meio do formulário on-line através do link https://forms.gle/rUf8dY6jTC8XD7udA .

O curso livre capacitará os alunos para a formação em criação de roteiro e em edição de vídeos para o segmento audiovisual. Com carga horária de 4 horas semanais no período de seis meses, com um total de 96 horas. A qualificação é uma realização do governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Instituto Neoenergia e Neonergia Elektro, com apoio da Prefeitura de Votuporanga.

Este projeto oferece 80 vagas destinadas para pessoas a partir dos 16 anos. As aulas serão oferecidas presencialmente no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, localizado na Av. dos Bancários, nº 3299, no bairro Jardim Alvorada.

O contato para mais informações é o WhatsApp (11) 99957-1817 ou pelo telefone (17) 3405-9670 .