Saúde anuncia repasse para hospitais filantrópicos de São Paulo

Estratégia nacional custará R$ 1 bilhão à pasta, com aplicação de 3,5% sobre o valor anual da produção assistencial de 2023 e o reajuste de procedimentos na Tabela SUS

Com 231 hospitais filantrópicos, o estado de São Paulo será beneficiado pelo aumento na remuneração dos serviços hospitalares prestados por entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, conforme a Lei 14.820/2024 e como parte do Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE). Um total de R$ 1 bilhão será destinado para ampliar a coparticipação federal no custeio da atenção especializada. A iniciativa foi anunciada na última quinta-feira (15), durante a participação da ministra da Saúde, Nísia Trindade, no 32º Congresso Nacional das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos, em Brasília. Em 2023, o estado realizou mais de 139,7 milhões de procedimentos hospitalares e ambulatoriais no setor filantrópico, que custaram R$ 5,3 bilhões.

No evento, a ministra reforçou a importância da parceria entre o governo federal e os hospitais filantrópicos, que contribuem no amplo acesso da população aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). “Estamos sempre de portas abertas para todas as federações e estados. Tenho a convicção de que o SUS fortalecido significa o setor de Santas Casas e hospitais filantrópicos fortalecido em benefício do nosso país”, afirmou.

“A ideia é que também possamos atuar na modernização dos sistemas de informação, na integração de prontuários eletrônicos, atendendo a diretriz do SUS digital. Portanto, em todas essas ações vocês [Santas Casas e hospitais] são muito importantes”, acrescentou.

O repasse terá dois componentes, sendo um deles a aplicação de 3,5% sobre o valor anual da produção assistencial dos estabelecimentos beneficentes em 2023, totalizando R$ 593 milhões, de forma proporcional ao percentual de sua representatividade nos atendimentos registrados.

Já o segundo prevê o reajuste dos valores de procedimentos na Tabela SUS para cirurgia vascular, oncológica, ortopédica e otorrinolaringológica, em conformidade com o PMAE. Com a medida, as especialidades terão um aumento médio de 321,1%, incluindo a correção de valores das Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME). Este componente totalizará um montante de R$ 406,9 milhões.

Com o novo repasse, além do Mais Acesso a Especialistas, os hospitais filantrópicos passarão a desempenhar um papel maior na Política Nacional de Atenção Especializada (PNAES) e no Programa Nacional de Redução de Filas (PNRF). Assim, será possível reduzir o tempo de espera para exames, consultas e cirurgias e implementar linhas de cuidado em políticas prioritárias, como saúde mental, câncer, atenção hospitalar e rede materno-infantil.

Mais atendimentos

As entidades filantrópicas desempenham papel fundamental no acesso à saúde da população brasileira e na oferta de serviços especializados no SUS, atuando no enfrentamento das desigualdades sociais, na promoção de políticas de direitos humanos e na luta contra a fome e a desnutrição, além da valorização dos profissionais da saúde.

De acordo com dados da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (Saes), 1.016 municípios brasileiros são assistidos exclusivamente por hospitais filantrópicos. Em todo o país, existem mais de 3,3 mil estabelecimentos de saúde sem fins lucrativos. Destes, 1,6 mil prestam serviços ao SUS, representando 34% do número total, e 115 atendem 100% o SUS, os quais receberam mais de R$ 175 milhões de incentivos no ano passado.

Entre janeiro de 2023 e maio de 2024, mais de 7,8 milhões de pessoas receberam atendimento hospitalar e mais de 516,6 milhões receberam atendimento ambulatorial nas unidades beneficentes do país. O custeio dessas assistências pelo Ministério da Saúde, durante o mesmo período, foi de mais de R$ 14,7 bilhões no âmbito hospitalar e R$ 11,5 bilhões no ambulatorial.

Ainda este ano, foram aprovadas 159 propostas de entidades privadas beneficentes para aquisição de unidades móveis de saúde e de equipamento e material para unidades de atenção especializada em saúde. O investimento previsto é de R$ 290,7 milhões.

Apoio no RS

O setor representou um importante ponto de apoio ao SUS durante a crise vivida no Rio Grande do Sul. Para recompor a rede de saúde após as enchentes, a pasta destinou R$ 143,7 milhões para os hospitais filantrópicos, que representam 72% do total de leitos SUS no estado. Todos os 217 estabelecimentos privados sem fins lucrativos foram beneficiados.

Ministério da Saúde

FOTO: Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga deverá ser uma das beneficiadas pelo repasse de recursos liberado pelo Ministério da Saúde