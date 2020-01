Confira dicas de especialistas para manter a saúde vocal

Cuidados com a voz não devem ser preocupação apenas para quem trabalha com a fala e envolvem procedimentos simples.

Especialistas apontam que estar atento à saúde vocal é tão importante quanto cuidar da saúde física. Isso não deve ser uma preocupação apenas para quem trabalha com a fala. A falta de atenção pode gerar consequências: desde nódulos nas cordas vocais até edemas e lesões na musculatura.

Cinco minutos de exercícios para aquecer e alongar as cordas vocais antes de começar a usá-la é a primeira orientação. Esses exercícios simples devem ser repetidos, pelo menos, três vezes por dia. Rotação de cabeça, rotação de língua e a vibração da língua com som já são suficientes.

Outra recomendação é a hidratação: beber, pelo menos, um gole de água em curtos intervalos de tempo. “Ninguém vai para a academia e depois toma um banho gelado ou pula na piscina. A mesma coisa acontece com um copo de água. A gente não deve tomar água gelada enquanto estamos fazendo o uso da voz. Caso contrário, isso causará um trauma. O ideal é que a gente beba um gole de água em temperatura ambiente a cada 15 minutos de uso da voz”, explica a fonoaudióloga Jéssica Toledo.

Vilões

O cigarro e a bebida alcoólica também podem ser prejudiciais, como explica a fonoaudióloga Isabela de Castro. “Eles são um dos principais vilões para a voz saudável, porque eles irritam a mucosa e ainda podem causar outras doenças não só para a laringe”, afirma.

Ivone Silva, que é telefonista, já criou o hábito de cuidar da voz antes do trabalho. “Eu faço os exercícios diariamente. Isso me ajuda porque, ao falar muito, eu sinto a voz cansada”, revela.

O motoboy Claudinei Pereira não utiliza a voz como ferramenta de trabalho. Portanto, ele não tinha se preocupado com a saúde vocal. “Não tinha me atentado para os cuidados com a voz. Realmente, é preciso parar de fumar antes que isso afete não só a voz, como outras partes do meu corpo”, concluiu.

FONTE: Informações | Portal do Governo de SP