Hospital de Base abre inscrição para voluntários de vacina contra o coronavírus

O Centro Integrado de Pesquisa Clínica do Hospital de Base (CIP) disponibilizará, a partir desta terça-feira dia 27, as inscrições para pessoas interessadas em se candidatar como voluntários do estudo da vacina Ad26.COV2.S, contra o coronavírus, produzida pela empresa americana Janssen, a unidade farmacêutica da Johnson & Johnson. O estudo prevê a participação de dois mil voluntários em São José do Rio Preto e região.

Pessoas maiores de 18 anos, com ou sem doenças associadas poderão se inscrever, através do preenchimento deste questionário no site do Hospital de Base [https://www.hospitaldebase.com.br/voluntario-covid]. A equipe do centro receberá o seu questionário preenchido e entrará em contato, por telefone, para agendamento de uma visita ao centro de estudos.

Neste primeiro momento de vacinação serão priorizados os agendamentos de profissionais que não sejam da área da saúde. As vacinações acontecerão no andar subsolo do Hospital de Base, na sala de vacinas do CIP.

Sobre a Ad26.COV2.S

A vacina Ad26.COV2.S adota uma plataforma vetor-viral não replicante, através de um adenovírus humano editado geneticamente para carregar a proteína spike do coronavírus. O ensaio clínico, aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), é um estudo de fase 3, controlado por placebo, para avaliar a eficácia e a segurança da vacina.

O grupo de pessoas selecionadas receberá uma dose única da vacina ou placebo. Conforme a agência reguladora, o estudo prevê a inclusão de até 60 mil voluntários, sendo sete mil no Brasil, distribuídos em diversas regiões do país.