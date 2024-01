Saiba quais foram os 50 carros mais vendidos no Brasil em 2023

O escritório da Jato Dynamics no Brasil, empresa de consultoria para o setor automotivo, divulgou a lista dos 50 carros mais vendidos no país entre os meses de janeiro e dezembro de 2023.

Classificada como leve e superpotente, a Fiat Strada conquistou o topo do pódio pelo terceiro ano consecutivo. Muito usado por produtores rurais, o veículo mais vendido do país teve 120.603 emplacamentos em todo Brasil.

Na sequência, vieram o Volkswagen Polo (com 111.247 unidades) e o Chevrolet Onix (com pouco mais de 102 mil).

O Volkswagen T-Cross se consagrou na categoria SUVs. Mais de 72 mil consumidores adquiriram pelo menos uma unidade do automóvel, que custa, hoje, em torno de R$ 112 mil.

Já o sedã mais vendido foi o Chevrolet Onix Plus, com 74 mil novos carros em circulação ao longo de 2023.

Em último lugar, com apenas 7.673 unidades vendidas em todo o país, está o BYD Song Plus. Este luxuoso carro híbrido custa a partir de R$ 229,8 mil no mercado nacional.

Confira a lista dos 50 carros mais vendidos do Brasil em 2023:

1°) Fiat Strada: 120.603

2°) Volkswagen Polo: 111.247

3°) Chevrolet Onix: 102.049

4°) Hyundai HB20: 88.909

5°) Chevrolet Onix Plus: 74.898

6°) Fiat Mobi: 73.433

7°) Volkswagen T-Cross: 72.448

8°) Fiat Argo: 66.720

9°) Chevrolet Tracker: 66.651

10°) Hyundai Creta: 65.826

11°) Renault Kwid: 63.001

12°) Jeep Compass: 59.118

13°) Volkswagen Nivus: 52.106

14°) Fiat Toro: 51.314

15°) Nissan Kicks: 50.781

16°) Fiat Cronos: 50.760

17°) Honda HR-V: 48.061

18°) Jeep Renegade: 47.400

19°) Toyota Hilux: 46.921

20°) Volkswagen Saveiro: 46.601

21°) Fiat Pulse: 45.812

22°) Toyota Corolla: 42.989

23°) Toyota Corolla Cross: 42.077

24°) Fiat Fastback: 40.411

25°) Hyundai HB20S: 30.282

26°) Chevrolet Montana: 30.022

27°) Peugeot: 20828.634

28°) Volkswagen Virtus: 27.096

29°) Citroën C3: 26.581

30°) Renault Duster: 26.507

31°) Chevrolet S10: 25.968

32°) Toyota Yaris: 23.340

33°) Honda City: 22.647

34°) Fiat Fiorino: 21.865

35°) Toyota Yaris Sedan 20.572

36°) Ford Ranger: 20.356

37°) Chevrolet Spin: 20.315

38°) Jeep Commander: 19.889

39°) Volkswagen Taos: 15;990

40°) Toyota Hilux SW4: 15.293

41°) Caoa Chery Tiggo: 5X14.401

42°) Renault Oroch: 12.734

43°) Mitsubishi L200: 12.663

44°) Caoa Chery Tiggo: 89.545

45°) Nissan Versa: 8.860

46°) Ram Rampage: 8.637

47°) Nissan Frontier: 8.391

48°) Volkswagen Amarok: 7.981

49°) Renault Sandero: 7.860

50°) BYD Song Plus: 7.673