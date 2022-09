SAEV anuncia o fim do racionamento de água em Votuporanga

Reparo em poço e chuva trouxerem alívio ao abastecimento de água

A Saev Ambiental encerra a partir de hoje (28/9) o plano de contingência de água em Votuporanga. Com o conserto do poço Sudeste, que está em pleno funcionamento desde ontem, o abastecimento está normalizado. Com as chuvas dos últimos dias, o nível da Represa Municipal está em 1,6m.

Ainda há bairros com manutenções pontuais de vazamentos, que podem gerar baixa pressão nas torneiras ou suspensão temporária do serviço. O plano foi anunciado no dia 14 de setembro por conta de problemas no poço da região Sudeste, além da severa estiagem, agravada pelo aumento no consumo de água.

A Saev Ambiental pede para a população continuar fazendo o uso consciente da água.