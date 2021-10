Homem mata cachorro em Américo de Campos e causa indignação

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Caso repercutiu nas redes sociais; suspeito foi ouvido nesta terça-feira na Delegacia de Polícia do município

Um vídeo passou a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (18) mostrando um cachorro de porte grande já morto e um pintinho apresentando profundos ferimentos, sem vida. A publicação, em forma de denúncia, atribui ação como ocorrida na área rural de Américo de Campos/SP.

Ao mostrar os animais mortos, o homem se justifica: “Matando os pintinhos, óia aí. Catando o pintinho e esticando… [inaudível]… matei a outra já também”.

Contudo, no vídeo não é possível identificar o segundo cachorro; nem o que foi utilizado para matar o animal mostrado nas imagens.

Nas redes sociais, centenas de pessoas indignadas marcavam representantes da defesa animal, como o vereador de Votuporanga/SP Chandelly Protetor (Podemos) e deputado estadual Delegado Bruno Lima (PSL).

Ao jornal Diário de Votuporanga, Chandelly explicou: “Recebemos esse vídeo hoje [segunda-feira], na parte da manhã, com o animal morto. Onde o cidadão, supostamente o tutor do animal, mostra um pintinho morto. Ainda ele declara que matou um outro animal. Nós procuramos a Polícia Ambiental, estivemos presentes lá com a Polícia Ambiental, já temos o nome desse indivíduo e endereço, temos também o vídeo que é uma grande prova. Entregamos o vídeo para a Polícia Ambiental e procuramos também a Polícia Civil de Américo de Campos para que seja aberto um inquérito”.

O vereador completou explicando: “Que ele seja investigado e que ele seja preso, porque nós temos a lei Sansão que prevê prisão de dois a cinco anos. Não podemos deixar isso passar. Ele será intimado amanhã [terça-feira] pelo delegado para ser ouvido, e já tive a informação de que ele já procurou a delegacia lá de Américo de Campos, onde ele fala que esse vídeo é antigo, que já faz alguns dias. Ele deu um depoimento lá ao delegado falando que os animais não morreram, que ele não matou, que doou. Então, se ele doou que comprove, que prove que esses animais estão vivos, porque no vídeo ele declara que matou os dois animais por conta de terem atacado um pintinho. Nós vamos cobrar as autoridades e queremos Justiça, que isso seja investigado”.

A reportagem Diário não conseguiu falar com o Delegado de Polícia, responsável pelo caso, pois ele estava em diligência no município de Pontes Gestal/SP; contudo, conforme apurado, o suspeito teria sido ouvido na manhã desta terça-feira (19). Diário de Votuporanga