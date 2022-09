VOTUNEWS CIDADÃO: família com criança com má formação no cérebro precisa de ajuda urgente

O votunews mostra mais uma vez, o seu importante papel na comunidade de Votuporanga e região e apresenta mais um caso que nos move a ajuda e solidariedade. A família de Leandro dias Penachioni – morador da cidade vizinha de Valentim Gentil clama por ajuda para manter a vida de sua família e de seu pequeno filho, o bebê de apenas dois anos de idade. Pedro Henrique Portela Penachioni nasceu com uma má formação no cérebro e, infelizmente vive em estado vegetativo em uma cama de uma humilde casa em Valentim Genil. Somente o pai, Pedro trabalha, sua esposa e mãe do pequeno Pedro é cega e a família passa por sérios problemas financeiros. A família tem ajuda de auxílio social da Prefeitura e do governo para manter os aparelhos que mantém o bebê vivo. Mas os custos mensais são altos e o pai pede doação de fraudas, leite e outros alimentos. VAMOS AJUDAR: A FAMÍLIA RESIDE NA RUA José Caetano Costa – número 165 – Jardim Ouro Branco Valentim Gentil. Chave PIX 17991966944 REPORTAGEM/VOTUNEWS