A tatuagem feita por ele configura crime de lesão corporal e uma amiga de Tayane também deve prestar depoimento. A Polícia Civil tem dez dias para concluir o inquérito. O g1 tenta desde sábado (21) contato com a defesa de Gabriel.

Gabriel Coelho foi preso e levado ao Centro de Detenção Provisória de Taubaté após a mãe da jovem denunciar o caso. Thayane disse que era vítima de violência doméstica e em outras duas vezes, o ex já tinha marcado com o nome dele tatuagens em seu seio e na virilha.

Thayane contou que saía de casa na sexta-feira (20) para ir a um curso, quando ele a abordou e obrigou que seguisse em seu carro com ele. Ela foi levada até a casa de Gabriel, onde passou por uma sessão de tortura, com agressões e ofensas. Em um momento das agressões, Gabriel disse que faria uma terceira tatuagem nela com seu nome, mas agora no rosto.

Thayane tinha uma medida protetiva contra Gabriel e a mãe acompanhava a rotina da filha, que não saía sozinha de casa, com medo de que fosse pega pelo ex. Quando soube do sequestro, a mãe tentou conversar com o jovem que a encaminhou um áudio dizendo que não adiantava ela pedir, que nada ia mudar (ouça abaixo).