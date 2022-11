Indústria Facchini é eleita empresa do ano em grupo de líderes

Evento do grupo LIDE consagrou ainda os melhores do ano em 14 categorias

Com a participação especial do jovem cantor Gabriel Henrique e um show pra lá de animado da banda Inimigos da HP, o evento consagrou os melhores do ano em 14 categorias. As novidades desta edição ficaram por conta da inclusão da Empresária do Ano – prêmio garantido por Lívia Costantini – e de uma surpresa feita pelo presidente do LIDE Noroeste Paulista, Marcos Scaldelai: o anúncio da empresa que teve a maior pontuação na votação popular, a Chiquinho Sorvetes.

Vale lembrar que, para chegar aos vencedores, foram três fases, acompanhadas e validadas pela Award Auditores Independentes. Na primeira,presidentes de Associações Comerciais e Secretários de Desenvolvimento da região, membros dos Comitês de Gestão e patrocinadores do LIDE indicaram nomes de livre escolha para as categorias Melhor Empresa em Agronegócio, Franchising, Indústria, Inovação, Práticas Sustentáveis, Serviços, Terceiro Setor e Varejo; Personalidade do Ano; Empreendedor(a) Jovem do Ano; Empresária do Ano; Empresário do Ano; e Empresa do Ano.

Quem recebeu três ou mais indicações entrou para a segunda etapa, a votação popular. Foram maisde 16 mil votos no site do LIDE e os três com maior número em cada categoria, chegaram à fase final.

A escolha dos vencedores foi feita por meio de votação secreta, entre os membros dos Comitês de Gestão do grupo, e os campeões só foram revelados ao longo da noite.

Além da presença dos finalistas, filiados do LIDE, LIDE Futuro e LIDE Mulher, patrocinadores, apoiadores e convidados, a festa contou ainda com a presença do prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo; do prefeito de Olímpia, Fernando Augusto Cunha; e do deputado estadual, Itamar Borges.

Confira os vencedores de cada categoria:

Empresa do Ano – Segmento Varejo

Grupo Muffato

Empresa do Ano – Segmento Indústria

Facchini S/A

Empresa do Ano – Segmento Agronegócio

COFCO Brasil

Empresa do Ano – Segmento Franchising

Mercadão dos Óculos

Empresa do Ano – Segmento Serviços

Hospital de Base

Empresa do Ano – Segmento Terceiro Setor

Valquírias World

Personalidade do Ano

Zé Neto & Cristiano

Empresa do Ano – Segmento Práticas Sustentáveis

TV TEM

Empresa do Ano – Segmento Inovação

Unimed Rio Preto

Empreendedor(a) Jovem do Ano

Amanda Oliveira – Valquírias World

Empresária do Ano

Livia Costantini – Costantini

Empresário do Ano

Rogério Gabriel – MoveEdu

Empresa com Maior Votação Popular

Chiquinho Sorvetes

Empresa do Ano

Facchini S/A

O Prêmio Líderes Regionais 2022 teve o patrocínio master de Henrique Mello Advocacia, Solplan e TOTVS, além do patrocínio de Ferreira Engenharia, SPSP e G5 Construtora.