Inscrições podem ser feitas pelo site da Prefeitura a partir desta quarta-feira (13/04) e seguem até o dia 19 de abril A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Votuporanga comunica que estão abertas as inscrições para cadastro do programa Vivaleite. As inscrições podem ser feitas pelo site da Prefeitura, através do link www.votuporanga.sp.gov.br/novo/pag.php?pag=222 , a partir desta quarta-feira (13/04) e seguem até o dia 19 de abril. Os pais ou responsáveis interessados em realizar o cadastro devem se atentar aos critérios do programa: renda mensal familiar de até 1/4 do salário mínimo per capita (com prioridade da menor renda para maior), ter crianças na família com idade de 6 meses a 5 anos e 11 meses (com prioridade da menor para maior). Para efetuar a inscrição é necessário informar nome, CPF, endereço e telefone do responsável, e também o nome da criança com idade de 6 meses a 5 anos e 11 meses. Após a inscrição, os interessados serão chamados para preencher um cadastro com informações mais detalhadas da criança. Dúvidas podem ser esclarecidas através do número 3426-2600, ramal 235, das 8h às 17h.