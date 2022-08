Atriz Claudia Jimenez morre no Rio de Janeiro, aos 63 anos

A atriz Claudia Jimenez morreu neste sábado (20) aos 63 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada. As informações são do G1.

Ela estava internada no Hospital Samaritano, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Cláudia Maria Patitucci Jimenez nasceu na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, em 1958. Se dedicou ao teatro amador na juventude e, em 1978, teve sua estreia no teatro profissional com a peça “Opera do Malandro”, de Chico Buarque.

Em 1980, participou da abertura do programa “Viva o Gordo”, de Jô Soares, e deu vida à personagem Pureza, em “Chico City”, famosa pelo bordão “Ainda morro disso!”.

Em 1990, a atriz integrava o elenco da “Escolinha do Professor Raimundo” vivendo a Dona Cacilda, uma das alunas. Ela emplacou o bordão “Beijinho, beijinho, pau, pau”.

DESCOBERTA DE CÂNCER

A humorista descobriu um câncer maligno mediastino atrás do coração em 1986 e chegou a ser desenganada, mas ficou curada da doença.

Posteriormente ela precisou fazer pelo menos três cirurgias no coração. Médicos acreditavam que as sessões de radioterapia teriam afetado os tecidos do órgão.

Cláudia recebeu cinco pontes de safena na primeira cirurgia. Na segunda, foi feita a substituição da válvula aórtica por uma sintética. Na terceira cirurgia, a atriz recebeu um marca-passo.

AMIGO LAMENTA A PARTIDA

Nas redes sociais, o ator e diretor Miguel Falabella lamentou a morte da amiga e lembrou dos bons momentos ao lado da atriz. “Você estará para sempre usando aquele biquíni selvagem que nos ensolarou a existência, Claudinha”.

“Hoje todas as homenagens são suas e os refletores de todos os teatros do Brasil reluzem para você. Obrigado por ter caminhado a meu lado nesta passagem. Betty Lago e Mercedinha certamente vão recebe-la em festa! A nós, resta a saudade e a responsabilidade de manter viva a memória do seu imenso talento! Te amo! Descanse em paz!”, disse o ator e diretor.