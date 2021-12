Saev Ambiental inicia calendário do 53º aniversário da Autarquia com distribuição de mais de 800 mudas de plantas e árvores

Corporação Zequinha de Abreu também abrilhantou o evento, apresentando um repertório variado, comemorações seguem neste final de semana

A Saev Ambiental iniciou na manhã do último sábado (4/12) o calendário de comemorações do 53º aniversário da Autarquia. A sua fundação está datada em 5 de dezembro de 1968.

O primeiro evento foi realizado na Praça Cívica “Prof. Benedito Lopes de Oliveira” com a distribuição de mudas de árvores e de plantas aromáticas, medicinais, condimentares e ornamentais, como salsa, alecrim, hortelã, salvia, menta, ipês de todas as cores, flor leopardo, dentre muitas outras. Mais de 800 mudas foram distribuídas gratuitamente à população que passou pelo local.

A Corporação Zequinha de Abreu também abrilhantou o evento, apresentando um repertório variado que passou pela MPB, sucessos internacionais e música erudita.

Além dos funcionários do Departamento de Meio Ambiente da Saev, participaram da ação o superintendente da Autarquia, Antônio Alberto Casali; o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, o vice-prefeito Valter Benedito Pereira, o presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o Deputado Estadual Carlão Pignatari, vereadores, imprensa e a Polícia Ambiental.

Ao final do evento, balões com gás hélio contendo sementes de olho de cabra foram soltos pelas autoridades presentes.

As comemorações continuarão neste final de semana. Na sexta-feira (10/11) está prevista a entrega da readequação do Departamento de Meio Ambiente da Saev, homenagem aos servidores mais antigos e aos ex-superintendentes, a abertura da exposição de fotos alusivas aos 53 anos da Autarquia e um café da manhã aos servidores. Às 9h do próximo sábado (11/12), a Saev fará o plantio de 53 mudas nativas em celebração ao seu aniversário. A ação será realizada na Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”.

“O tempo passou, Votuporanga se desenvolveu e a Saev Ambiental acompanhou esse crescimento investindo em infraestrutura, tecnologia, mão de obra qualificada, gestão de água, esgoto e meio ambiente; e a ampliação dos nossos serviços voltados à população. Este momento é de comemoração e também de agradecimento a todos aqueles que fizeram e ainda fazem parte da história da nossa Autarquia, um dos grandes patrimônios de Votuporanga”, celebra o superintendente da Saev Ambiental.