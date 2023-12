Justiça manda Caixa pagar prêmio a apostador que teve bilhete furtado

Um dos ganhadores da Mega da Virada de 2022 conseguiu na Justiça o direito de receber o prêmio após ter o bilhete furtado um dia antes do sorteio. O processo narra que o criminoso levou o comprovante, junto com outros pertences do vencedor, que mora em Florianópolis.

A sentença, que cabe recurso, é de 4 de dezembro, e tramitou na 6ª Vara da Justiça Federal da capital catarinense. A Caixa Econômica Federal informou por nota que “não comenta ações judiciais em curso”.

O valor a ser pago ao apostador é de R$ 11.420,27, equivalente à cota de bolão com 20 números que acertou a quina da Mega da Virada, que pagou mais de R$ 500 milhões em 2022.

Ainda de acordo com o processo, o bilhete foi comprado em 28 de dezembro do ano passado. O ganhador apresentou à Justiça os comprovantes de pagamento, inclusive de outras apostas.

O furto ocorreu em 30 de dezembro e foi registrado em boletim de ocorrência. Inicialmente, a Caixa negou o pagamento, dizendo que somente seria possível através de decisão judicial.

“Considerando os documentos apresentados em autos, fica demonstrado que o autor detinha posse do bilhete premiado até o dia do furto, sendo suficiente para a comprovação da condição de ganhador”, escreveu o juiz Marcelo Krás Borges na decisão.

O magistrado citou ainda precedentes admitindo o pagamento nesses casos, desde que haja comprovação.

Probabilidades

Para 2023, o prêmio estimado é de R$ 550 milhões. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 193 mil, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292, ainda segundo a Caixa.