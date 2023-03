Final de semana deve ser chuvoso em Votuporanga

De acordo com o Climatempo, são esperados mais de 80 mm até segunda-feira.

O penúltimo final de semana de verão deve ser chuvoso em Votuporanga/SP, o que é considerado normal para o período, que começou no último dia 21 de dezembro e acaba em 20 de março. Esta estação, que vem depois da primavera e antes do outono, é caracterizada pelos dias mais longos do que as noites, pelo clima quente e pela rápida evaporação da água acumulada nos solos. Isso pode provocar chuvas constantes em algumas regiões.

No final da manhã desta quinta-feira (9.mar), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta, com duração de 24 horas, de chuvas intensas em áreas que compreendem a região de Votuporanga.

Veja a previsão do tempo em Votuporanga, segundo o Climatempo: