Saev Ambiental adutora que liga Poço Norte à ETA

Investimento da obra é de R$ 620,7 mil; trecho corta avenidas da Zona Norte até interligação

Uma empresa contratada pela Saev Ambiental deu início, nesta segunda-feira (8/5), no processo de substituição de adutora que liga o Poço Profundo Norte à Estação de Tratamento de Água – ETA. Essa obra contempla a troca da rede na Avenida Brasil, entre a Rua XV de Novembro e a Avenida José Marão Filho, Avenida Emílio Arroyo Hernandes, entre a Avenida Jerônimo Figueira da Costa e a Rua Marcelino Pires Bueno e Rua Marcelino Pires Bueno, entre a Avenida Emílio Arroyo Hernandes e a Rua Manoel Martins Hernandes.

Profissionais trabalham no local para que, com a substituição da adutora, uma nova rede com diâmetro de 250 milímetros, feita em ferro fundido, seja implantada nestes três trechos. Os serviços devem durar aproximadamente 60 dias e custarão R$ 620.783,71, sendo R$ 408.149,06 de material e R$ 212.634,65 de serviços. O valor integral do investimento é da Saev Ambiental.

De acordo com o engenheiro e chefe do Departamento de Engenharia da Saev Ambiental, Gabriel Alves Dias Ferreira, essa adutora conta com mais de 20 anos. Devido ao constante uso para suprir o abastecimento na Região Norte, a atual tubulação não tem suportado o bombeamento de água, causando vazamentos e transtornos aos moradores. “Temos constantes vazamentos nestes trechos da adutora e os locais possuem diversas dificuldades para a realização de manutenções e reparos, como, por exemplo, tráfego intenso de veículos e profundidade da rede. Por isso, decidimos substituir o material por ferro fundido, fazendo uma adutora mais rasa e resistente, melhorando toda a questão operacional envolvida”, afirmou o engenheiro da autarquia.

O superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela, afirma que essa obra é muito importante para Votuporanga porque aperfeiçoa e melhora a estrutura na interligação do Poço Profundo Norte à ETA, garantindo excelência nos serviços prestados à população. “A Saev Ambiental busca constantemente otimizar os serviços e investir em materiais e novas tecnologias. Tanto que no planejamento da autarquia estava programada a modernização dos poços profundos Sul e Norte, que são essenciais para o abastecimento regular de água em Votuporanga”, afirmou.

Para atendimento à população, a autarquia oferece o 08007701950.